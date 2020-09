AMLO reconoce que 100 compromisos se cumplirán después del 1 de diciembre; promete descentralizar al Gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que algunos de sus 100 compromisos que prometió se cumplirán después del 1 de diciembre del presente año.

“Vamos avanzando, hay algunos que se nos van a dificultar, de los que nos faltan , pero la mayoría ya se están cumpliendo”, destacó.

Sí me faltan algunos, que se van a cumplir después del día 1 de diciembre, puedo agregar otros que no estaban, que no fueron de los compromisos que presenté y que ya se han cumplido, bastantes más que no estaban en los 100″.