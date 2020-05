AMLO quiere reiniciar giras por el país, pero con medidas sanitarias

El mandtario mexicano apuntó que ya pidió autorización a las autoridades sanitarias para que le permitan realizar sus giras por el país

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que ya quiere reiniciar sus giras por el país, aunque serán las autoridades sanitarias quienes aprueben dicha solicitud.

“Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan hacer los especialistas”, subrayó.

“Ya les hice la solicitud, ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen. Si puedo y lo autorizan quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mitines, no concentraciones, sino actos de menos de 50 personas, con sana distancia, todavía no vamos a podernos saludar de mano, solo tocándonos el corazón”, argumentó.

López Obrador reveló que quiere ir a dar el banderazo de la sobras para el Tren Maya, además de la inauguración de los Bancos del Bienestar.

“Quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya, quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, porque están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos. Desde Palenque hasta Cancún, como 800 kilómetros, con contratos que se están firmando”, dijo.

“Quiero a inaugurar porque ya tenemos construidos Bancos del Bienestar, porque es en los bancos para la dispersión de recursos. Ya tengo trabajo hacia adelante, vamos a ver”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital