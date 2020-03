AMLO propone a G20 que ONU controle comercio de medicamentos por COVID-19

Si la ONU controla comercio de medicamentos, evitará 'acaparamiento' de quienes tienen más recursos, propuso López Obrador a líderes del G20

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ante líderes del G20 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle el comercio de medicamentos para el coronavirus COVID-19 y así evitar el ‘acaparamiento’ de quienes tienen más recursos económicos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló a los líderes que no es momento de hacer especulación con los medicamentos ante la pandemia, por lo que debe haber una mayor regulación, a través de la ONU, sobre el comercio de medicinas.

El mandatario señaló que, en primer lugar, expresó un saludo a los líderes, y les hizo llegar un mensaje de solidaridad a los mandatarios y a los pueblos por las afectaciones y víctimas del COVID-19.

Refirió a los Jefes de Estado que, para atender la crisis sanitaria, no bastan los hospitales, sino “se requiere la participación de la gente”.

En este sentido, señaló que la familia es fundamental para controlar el brote epidémico en los países.

“En México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante”, señaló, y expresó también que en el proceso de recuperación económica, puede darse “atención especial a las microempresas familiares y a quienes trabajan en la economía informal, quienes se buscan la vida como pueden”

Afirmó que las grandes potencias tienen que ayudar, además, para establecer una tregua para que no haya cierre de fronteras o políticas arancelarias unilaterales.

Pidió que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos, así como cerrar el paso a la especulación financiera y que no prevalezcan los monopolios comerciales.

El presidente López Obrador también rechazó el racismo y la discriminación, pues esta situación se debe vencer con la “fraternidad universal”.

“En México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante”, dijo.

López Obrador participó esta mañana en la Cumbre Virtual de Líderes del G20, que tuvo como tema principal la pandemia de COVID-19, motivo por el cual su conferencia matutina comenzó después de las 08:00 h.

Además de los líderes del G20, en la cumbre participaron los países invitados (España, Jordania, Singapur y Suiza) y organizaciones internacionales, en primer lugar la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como otras agencias de Naciones Unidas, y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

