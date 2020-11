AMLO pide que se aplique la ley a su hermano Pío López Obrador tras investigación electoral

Pío López Obrador interpuso una apelación para detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo recursos, debido a que los hechos ya prescribieron

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió que en el caso de su hermano Pío se aplique la ley correspondiente y que no será tapadera de nadie, aunque sea un familiar.

Ayer trascendió en medios que Pío López Obrador interpuso una apelación ante el Tribunal Electoral (TEPJF) para que instruya al Instituto Nacional Electoral (INE) detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo recursos, debido a que los hechos ya prescribieron.

Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, ls jueces, los que decidan”, recalcó.

“No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transforma a México y no le voy a fallar al pueblo de México”, refirió.

López Obrador no quiso opinar si los hechos por los cuales es señalado su hermano Pío ya prescribieron.

“No me meto en eso, que lo decida la autoridad competente, yo no le voy a hablar a un juez, a un ministro o a un fiscal (…) Ya cambió esto completamente, no somos iguales, no es más de lo mismo.

No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia”, dejó en claro.

El jefe del Ejecutivo Federal subrayó que “ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México, y no vamos a dar ni un paso atrás” e el combate de su gobierno a la corrupción.

