AMLO pide que juicio a Emilio Lozoya sea asunto de tribunal ciudadano

Lópoez Obrador destacó la importancia de que comiencen las audiencias a Emilio Lozoya, quien se encuentra envuelto en acusaciones de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía estar al pendiente en el juicio que se le realizará a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El mandatario mexicano destacó la importancia de que este martes comienzan las audiencias al exdirector de Pemex, quien se encuentra envuelto en varias acusaciones de corrupción y quien comparecerá por video dado su estado de salud.

“Es importantísimo, va a ayudar a que se destierre la corrupción en México (…) Que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto”, dijo.

“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”, aseveró.

El mandatario mexicano afirmó que el juicio permitirá conocer la manera en que operaban la delincuencia de cuello blanco.

“Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos se les consideraba muy hábiles y astutos porque sabían aprovechar la oportunidad para hacerse con riquezas”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital