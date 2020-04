Video AMLO pide a la población seguir recomendaciones de López-Gatell: “le tenemos toda la confianza”

El presidente López Obrador dejó en claro que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, es un funcionario que tiene toda su confianza

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, es un funcionario que tiene toda su confianza con respecto a la estrategia del coronavirus COVID-19 en México.

En un video dado a conocer en sus redes sociales, López Obrador pidió a la población seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud.

“Sigamos las recomendaciones, los consejos, que nos están transmitiendo los especialistas, de manera particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, que es una gente con mucha preparación es un científico”, argumentó.

“Es un hombre responsable (López-Gatell), honesto, le tenemos toda la confianza. Él está apoyado por un grupo de científicos, investigadores, premios nacionales de Ciencia”, aseveró.

López Obrador hizo referencia a los comentarios emitidos ayer en el noticiario nocturno de TV Azteca, en donde se criticó la capacidad del subsecretario de Salud y se realizó un llamado a la población a no hacerle caso.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena, cometió un error, como cometemos errores todos, además hizo uso de su libertad de manifestarse. No debe haber linchamiento político por alguien que no comparta su punto de vista”, aclaró.

“No está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, él es una autoridad, nos representa, a mí me representa, a mi familia. Considero que todos los mexicanos tenemos que hacerle caso a los especialistas”, subrayó.

El mandatario mexicano volvió a recalcar su respeto por la libre manifestación de las ideas, aunque no se esté de acuerdo con ellas: “que viva la libertad, prohibido prohibir”.

Con información de López-Dóriga Digital