AMLO no descarta viajar a EE.UU. para celebrar T-MEC tras COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, en agradecimiento por su cooperación en la venta de insumos médicos ante la pandemia de coronavirus COVID-19 y para celebrar la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo anterior, luego de que Trump informara que Estados Unidos enviará aparatos de ventilación mecánica a países que lo requieran, entre ellos, México.

El pasado 24 de abril, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó al Congreso estadounidense que Canadá y México tomaron las medidas necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo trilateral, por lo que entrará en vigor el 1 de julio de 2020, por lo que López Obrador dijo esta mañana que le gustaría viajar a EE.UU. para celebrar este hecho.

Tras el anuncio al Congreso, Estados Unidos se convirtió en el tercer país en notificar a las otras partes que había completado sus procedimientos internos para implementar el acuerdo, lo que representaba el paso final necesario para que el T-MEC entre en vigor.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano detalló que el presidente chino, Xi Jinping, también lo invitó a visitar China, pero que eso será después, toda vez que es un viaje largo y lo tendría que pensar por el tema de salud.

“No crean que me gusta viajar mucho al extranjero (…) soy partidario de que la mejor política exterior es la interior”, dijo.

Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que no usa cubrebocas debido a que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no se lo recomienda.

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell)”, afirmó.