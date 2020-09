AMLO no descarta renuncia de algún miembro de su gabinete para participar en elecciones

López Obrador apuntó que no descarta que algún miembro de su gabinete vaya dejar su Secretaría para contender por algún cargo en las próximas elecciones de 2021

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no tiene la intención, en el corto plazo, de realizar cambios en su gabinete.

“La mayoría de los integrantes del gabinete están aplicados a fondo, todos. No hay en el corto plazo la intención de cambiar a nadie”, externó.

En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que no descarta que algún miembro de su gabinete vaya dejar su actual puesto para contender por algún cargo en las próximas elecciones de 2021.

“Eso posiblemente sí se presente, porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino pues va a quedar en libertad. Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y ser votados”, refirió.

“Todos están ayudando, lo que hay son a veces criterios distintos y este es un gobierno es donde se garantizan las libertades, donde no hay pensamiento único, no es un gobierno autoritario, respeto el punto de vista de todos. Se convence, no se imponen las cosas”, subrayó.

López Obrador hizo un un reconocimiento especial a los secretarios de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, quienes afirmó que han actuado con lealtad y con eficacia.

“He contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas (…) Esas dos instituciones me apoyan mucho”, refirió.

De la misma forma destacó a los integrantes del Gabinete de Seguridad, en particular con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), con quienes se reúne diario para atender el tema de la violencia en el país.

Con información de López-Dóriga Digital