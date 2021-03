AMLO no descarta que le “hayan metido gol” al auditor superior de la Federación en informe del NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no descartó que en la Cuenta Pública 2019 le “”hayan metido un gol” al auditor Superior de la Federación, David Colmenares, desde abajo de dicho organismo.

López Obrador refirió que no puede asegurar que Colmenares Páramo haya actuado de mala fe, pero que tampoco puede descartar que equipos de años pasados en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hayan armado el informe que señalaba irregularidades en el gasto público del primer año de gobierno de López Obrador,

No descartó que lo que sucedió con la ASF se haya armado abajo, porque son equipos que vienen de tiempo atrás y que el auditor (David Colmenares) no revisó adecuadamente”, dijo.

No puedo asegurar que él (Colmenares) actuó de mala fe, no descarto que como se dice coloquialmente le ‘hayan metido un gol’, porque eso sucede. Hay que estar viendo papeles, para que no se cometan actos indebidos”, declaró.