AMLO muestra imágenes religiosas que “le sirven como escudo protector” ante COVID-19

"Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", dijo López Obrador al mostrar sus amuletos durante la conferencia matutina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió durante la conferencia matutina de este miércoles, los “escudos protectores” que lleva siempre en su cartera, los cuales, señala, le ayudan para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19.

Ante la crisis económica por el #COVIDー19 y el cierre de fronteras de diversos países, @lopezobrador_ sacó escapularios de su cartera y dijo que el "escudo protector es la honestidad, el no permitir la corrupción". pic.twitter.com/O1lbrSgEW5 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 18, 2020

El mandatario federal afirmó que dichos escudos son regalos que le han hecho durante sus giras por los estados.

Los dos elementos, llamados ‘detentes’ son escapularios del Sagrado Corazón de Jesús, los mostró durante los últimos minutos de su conferencia, donde se dio el tiempo de buscar en su cartera las imágenes religiosas, los cuales, aseguró, son solo parte de sus amuletos, pues lleva consigo regalos de evangelistas y librepensadores.

“Detente enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. El escudo protector es como el detente, es la honestidad, eso es lo que protege: no permitir la corrupción”, refirió.

“Esto me lo da la gente. Son mis guardaespaldas, es muy común. Tengo otras cosas porque no solo es catolicismo. Los libres pensadores me entregan de todo, y todo lo guardo, porque no está de más”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital