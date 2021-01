AMLO lamenta presunta censura a Trump en redes sociales; “tenemos que garantizar la libertad”, asegura

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó la presunta censura que sufrió ayer el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales, tras los disturbios ocurridos ayer en el Capitolio.

Redes sociales como Twitter o Facebook tomaron la iniciativa casi inédita al decidir en las últimas horas bloquear las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos tras el asalto al Capitolio en Washington.

Ello se produjo después de que Trump publicará un video dirigido a sus seguidores que participaron en el asalto el Capitolio.

No me gusta la censura, no me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que auto limitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades”, destacó.