AMLO intercedería ante Trump para evitar escasez de agua en Chihuahua

Esto fue señalado por López Obrador tras las protestas de agricultores de Chihuahua sobre que el acuerdo que supuestamente pone en riesgo el vital líquido

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro a los habitantes de Chihuahua que en caso de faltar el agua, hablaría con el mandatario estadounidense Donald Trump para negociar en la materia.

Esto fue señalado por López Obrador luego de las protestas de agricultores de Chihuahua sobre que el acuerdo que supuestamente pone en riesgo el vital líquido para el estado, además de que pidió no politizar el tema.

“Pedirle a la gente que nos ayude, que nos tenga confianza, si hay un problema de falta de agua, voy a Chihuahua y de inmediato habló con el presidente de Estados Unidos, y busco como lo he hecho en otros casos que se comprenda nuestra situación”, refirió.

“Yo intervendría para conseguir una tregua, buscar un acuerdo en el caso de que faltara el agua, es un compromiso con el pueblo de Chihuahua”, agregó.

López Obrador confesó que el presidente de Estados Unidos le propuso crear un grupo especializado para combatir a los grupos de la delincuencia organizada, pero que declinó aceptarlo.

“El presidente de EE.UU. me ha planteado cuestiones que yo he compartido con ustedes acerca de, por ejemplo, la intervención de un grupo especializado para enfrentar a las bandas del narcotráfico y he dicho no porque México es un país soberano, libre, independiente y nosotros tenemos capacidad y responsabilidad de atender esos temas; no podemos permitir que un gobierno extranjero intervenga en asuntos que competen a nuestro país y él lo ha entendido”, reiteró.

“Hay otros temas en donde no hay acuerdo y nos respeta el presidente Trump, hay respeto mutuo”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital