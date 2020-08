AMLO: el caso Toledo, normal

Y así capoteó el tema cuya decisión final para mí no se ha alcanzado. Dijo, no ha hablado con él y él no le ha presentado la renuncia

¡Ya! No sean jauría.

Florestán.

El presidente López Obrador apenas reaccionó a la crítica del secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, a la 4-T, de la que dijo que como un conjunto claro y acabado de contenidos, no existe; por el contrario, este gobierno está lleno de contradicciones y de luchas de poder al interior del gabinete. Añadió que no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre, porque el presidente, el secretario de Agricultura y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, están en contra de todo esto. Dentro de este gobierno hay contradicciones muy fuertes. No debemos idealizar a la 4-T. Este es un gobierno de contradicción brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos, no está, para nada, en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Entonces, hay que decirlo.

Y es que en la mañanera de ayer en Ciudad Obregón, le preguntaron sobre el tema y se remontó al gabinete de Juárez, el mejor de la historia. Tuvo diez o quince secretarios de Hacienda. Le renunciaban y se confrontaban constantemente y él buscó siempre armonizar, escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene (tenia).

Ya sobre el tema Toledo, solo dijo que no había hablado con él, que no le había presentado la renuncia. Pero que esto hoy en día es normal en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. En el gabinete nuestro (sic) hay libertad y hay discrepancias y no hay pensamiento único. Desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido, y emulando a Juárez dijo: entonces busco siempre armonizar, escuchar a todos y darle la razón al que la tiene.

Y así capoteó el tema cuya decisión final para mí no se ha alcanzado. Dijo, no ha hablado con él y él no le ha presentado la renuncia.

Pero aun cuando el presidente no lo despida, Toledo, por dignidad, y por sus antecedentes, no puede formar parte de un gobierno como el que retrató en su crítica.

O igual sí.

RETALES

IMPARABLE.- Las cifras de muertos y contagiados por Covid son incontenibles. Anoche se superaron los 50 mil muertos, cincuenta mil 517. Y en contagios, seis mil 590, para llegar a 462 mil 690. Y contando; SEMÁFORO.- Héctor Astudillo participó ayer en la reunión de gobernadores con Olga Sánchez Cordero y reveló que se logró que el semáforo epidemiológico sea indicativo y no normativo, y que cada gobernador se hará responsable de su estado; y ADVERTENCIA.- El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, me reiteró ayer que se acabó la fiesta. Que hasta noviembre de 2018 había un acuerdo de no pasar a esa procuraduría los casos de los grandes contribuyentes, pero eso se acabó. Que va contra las grandes factureras, de quienes sean, y que tiene una eficacia procesal del 92 por ciento de casos ganados; y

Nos vemos el martes, pero en privado.