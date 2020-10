AMLO dijo que intereses en Chihuahua no permiten resolver tema del agua; Ebrard reconoce tensiones con EE.UU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que por intereses cupulares en Chihuahua no ha podido resolverse el temas del agua que se tiene que entregar a los Estados Unidos.

En el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo porque ellos no quieren entregar la cuota que les corresponde, no es el pueblo de Chihuahua, no es la gente, son los intereses, es la cúpula los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales”, declaró.