AMLO descarta casos de coronavirus en México; pide no alarmarse

López Obrador afirmó que, hasta el momento, no hay ningún caso de coronavirus en México, por lo que pidió a la ciudadanía no alarmarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta el momento no hay ningún caso de coronavirus en México, aunque esto no significa que no se vayan a presentar.

“Decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina de este viernes.

El mandatario aseguró que su gobierno está dando seguimiento a este asunto permanentemente, toda vez que la Secretaría de Salud informa emite un informe diario.

Pidió a la ciudadanía no alarmarse, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia de salud internacional por el brote del nuevo coronavirus.

“No debe de haber alarma, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus“, aseveró.

El presidente López Obrador agregó que la situación por el coronavirus altera la paridad del dólar con relación a las monedas de mundo, lo que “está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre”.

“Seguimos abajo de 19 pesos por dólar, nuestro peso está resistiendo todo, bien. No tenemos problema, pero vamos a seguir atendiendo este asunto”, explicó.

Las medidas de México contra el nuevo coronavirus fueron legitimadas este jueves con la declaración de emergencia internacional de la OMS, dijo Jean-Marc Gabastou, de la Organización Panamericana de la Salud.

