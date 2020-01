OMS declara emergencia internacional por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia mundial por el brote de coronavirus que se originó en China

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia de salud internacional por el brote del nuevo coronavirus.

🚨BREAKING🚨 “For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV.”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, informó que se trata de un patógeno previamente desconocido, que se convertió en un brote sin precedentes y que también presenta una respuesta sin precedentes.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

La OMS reconoció la labor del gobierno chino para contener este virus que ha ocasionado múltiples afectaciones al país, indicó que en el resto del mundo hay, en realidad pocos casos del virus, 98 en total, pese a que se trata de un problema grave, y que esto se debe a la actuación del gobierno chino que ha sentado un precedente de cómo se debe actuar en momentos de emergencias.

Indicaron que no hay vuelos a China no porque exista una restricción de viaje sino porque no hay pasajeros que quieran viajar a ese país. Además, se especificó que habrá países que no podrán desalojar a sus ciudadanos de China hasta que se compruebe que pueden mantener bajo control este virus.

La OMS informó que los 98 casos fuera de China se encuentran en 18 países incluidos ocho casos de transmisión de persona a persona en cuatro naciones: Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos y resaltó que no ha habido ninguna muerte fuera de China.

La emergencia se activó, de acuerdo con la OMS, pues no se sabe qué alcance podría tener el virus si se propaga en un país con un sistema de salud débil por lo que se trabajará en ayudar a otros países a prepararse para hacerle frente.

Se trata de la sexta ocasión en la que la OMS activa una alerta de este nivel.

Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea, es decir, dificultad para respirar.

Hasta el momento, el número de muertos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China ya es de 170, y el de casos confirmados a nivel nacional, es de 7 mil 711.

Con información de López-Dóriga Digital