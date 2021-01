AMLO defiende dar a conocer expediente sobre Caso Cienfuegos; “estaba de por medio prestigio de México”

López Obrador aseguró que se hizo lo correcto al dar a conocer informe de la DEA; reiteró que "se fabricaron las pruebas contra el general"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno” tras responder al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual mostró su decepción luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara el no ejercer acción alguna en contra del general Salvador Cienfuegos.

Ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad sin sustento y que nos quedemos callados, imagínense que el gobierno que encabezo se quede callado. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que consideramos más importante: la autoridad moral terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y el mundo”, recalcó.

“Esto no afecta las relaciones, son buenas con el gobierno actual y el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana”, puntualizó.

López Obrador, quien reiteró que “se fabricaron las pruebas contra el general Cienfuegos Zepeda”, aseguró, esta vez, que “se hizo lo correcto” al dar a conocer el informe de la DEA.

“No podemos nosotros fabricar delitos a nadie ,de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, pero un gobierno sin ética, sin moral no es nada, no tiene ningún valor, ninguna fortaleza, lo que hicimos fu dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, de que no hay elementos de que en efecto se fabricó el delito o los delitos”, declaró.

El mandatario mexicano aseveró no podía permitirse poner en duda el prestigio de México.

“Nada más se decreta el no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía y ya entonces pues quienes armaron esto, de manera indebida, sin profesionalismo, sin ética, y los corifeos, pues entonces empiezan a gritar como pregoneros. No hay transparencia, qué es lo que ocultan, son iguales, que no iban a combatir la impunidad y la están garantizando’, todo esto”, adujo.

De ahí que di la instrucción que se diera a conocer todo el expediente; es inédito, pero lo exigían las circunstancias. Estaba de por medio el prestigio de México y ningún grupo o gobierno extranjero puede socavar la dignidad y el prestigio de nuestra nación, ningún gobierno o agencia, somos un país independiente libre, y soberano”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital