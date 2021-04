No podemos dejar a niños solos frente a televisores: AMLO urge al regreso a clases

López Obrador volvió a urgir que son necesarias las clases presenciales: "la escuela es el segundo hogar, lo otro es demasiado individual"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a recalcar que es necesario el regreso a clases presenciales en el país.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador hizo énfasis en que no se puede dejar solos a los niños frente a las televisiones o las tablets, ya que necesitan socializar.

Ha bajado la pandemia a semáforo naranja, amarillo, verde en muchos estados, en la mayoría de los estados, ya hay condiciones para el regreso a clases, vacunados los maestros, maestros, personal educativo, tanto de escuelas públicas como privadas”, argumentó.

“Nos importa mucho el regreso a clases, es necesario porque no podemos dejar a los niños solos frente a los televisores o enfrente de las tablas de internet, no, eso debe ser transitorio porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial” recalcó este lunes.

El mandatario mexicano reconoció que hay problemas de deserción escolar derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Sí, hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya socialización, el que los niñoas y niñas no puedan reunirse, es que la escuela es el segundo hogar, lo otro es demasiado individual (…) el estar mucho tiempo solos con una comunicación a través de estos equipos, se requiere la escuela presencial. No nos podemos acostumbrar a estar todo el tiuempo así”, señaló.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que después de los adultos mayores se comenzará con la vacunación de docentes y personal educativo en todas las entidades del país, tanto de escuelas privadas como públicas.

El pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador prevía que las clases presenciales en México podrían reanudarse antes de que termine el presente ciclo escolar 2020-2021.

