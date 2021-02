AMLO asegura que tener COVID-19 le sirvió para reafirmar sus convicciones y creencias

El presidente López Obrador, ahora que pasó su cuarentena, debe seguir con su lucha contra la corrupción en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su contagio por COVID-19 le sirvió, durante estas dos semanas, para reafirmar sus convicciones y creencias.

López Obrador dejó en claro que tras su cuarentena debe seguir con su lucha contra la corrupción en México.

Me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar. Ayer estaba leyendo a un legislador de los opositores diciendo que estaba yo mal de mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba enfermo. Pues no, gozo de cabal salud. Para ellos es algo extraño el que se piense en favor del pueblo”, destacó.

No estamos para ellos bien. Afortunadamente, de acuerdo a nuestras ideas y principios, estamos viviendo un momento estelar”, declaró.

¿Qué reflexión tengo después del COVID? Que debemos de seguir (…) Hay que cortar de tajo con la corrupción, les guste o no, lo quieran o no lo quieran, la corrupción se va para afuera”, enfatizó.

López Obrador aseguró que a sus adversarios les resulta extraño “tener sentimientos de amor al pueblo”, sobre todo cuando ellos tienen como una “verdadera doctrina la hipocresía, un doble discurso, una doble moral”.

“Sí les extraña ‘¿cómo es que va a ser primero los pobres?’; ‘¿cómo es que no le importa el dinero o lo material?’; ‘¿cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del tlatoani mayor?’; ‘¿cómo es que se levanta en la madrugada?; ¿cómo es de que no se queda callado y replica?'”, destacó.

Imagínense luchar toda una vida para convertir en realidad ideales, utopías, el poder servir a los demás, el llevar a la práctica el amor al prójimo, ayudar a la gente pobre, el tener la dicha enorme de practicar el humanismo. Ningún oro del mundo se compara con la satisfacción que produce luchar por los demás”, dijo.

