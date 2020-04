AMLO anuncia acuerdo con hospitales; cuarentena se podría levantar el 10 de mayo

López Obrador informó que llegó a un acuerdo con hospitales privados para atender a pacientes de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje este domingo a través de sus redes sociales en el que anunció que llegó a un acuerdo solidario con hospitales privados para atender a enfermos de COVID-19 en sus instalaciones y evitar la saturación en el sistema público de salud.

“Van a dejar también 500 camas de terapia intensiva para el coronavirus pero la mitad de toda su capacidad, 3 mil 300 camas, las van a entregar al servicio público a través de un contrato para que durante un mes podamos disponer de esas 3 mil 300 camas con el objetivo de que no se sature el sector público de salud cuando se considera va a incrementarse la epidemia y vamos a tener más enfermos hospitalizados”, indicó.

Explicó que se trata de un convenio solidario, sin fines de lucro, en el que dos asociaciones de hospitales privados participarán.

“Es un convenio solidario, hablé con los directivos de las dos asociaciones de hospitales privados del país, se portaron de primera no es un convenio con fines de lucro, esto es muy importante darlo a conocer en esta cámara es un convenio solidario de parte de ellos, nos van a cobrar el mínimo no va a haber ganancias, no va a haber utilidades”, aseveró.

Explicó que este lunes, durante la conferencia de las 19:00 h, se dará a conocer la lista de hospitales que participarán en esta iniciativa.

“Con esto podemos estar más tranquilos y seguros, sin embargo, lo más importante de todo esto, como lo hemos dicho desde el principio, no son los hospitales, esto no se cura en los hospitales, no queremos que se llenen los hospitales de infectados, de personas afectadas por el coronavirus, lo que queremos es que podamos prevenir, como lo estamos haciendo”, dijo.

Aseguró que el comportamiento de los mexicanos ante esta emergencia ha sido ejemplar pues no hay gente en las calles. Reveló que, incluso, se comunicó con el gobernador de Guerrero y este le confirmó que no hay gente en las playas de esa entidad.

“Esto nos ayuda muchísimo a que no haya una transmisión del virus, de manera exponencial, que nos sorprenda y que nos deje sin posibilidad de atender enfermos sobre todo en terapia intensiva. Vamos muy bien”.

El jueves se dará a conocer proyección acerca de pandemia

El mandatario también informó que a él le gustaría que para el 10 de mayo se pudiera levantar la cuarentena por la epidemia de coronavirus, pero que esto se determinará el jueves de la próxima semana cuando especialistas darán a conocer una proyección real de la pandemia en el país.

“El jueves ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad, por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a lo científico; ya vamos a tener una proyección de cuándo se estima que se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica, estamos calculando que sea un mes”, explicó.

Dijo que aunque a él le gustaría que fuera a partir del 10 de mayo que se reactivaran las actividades, habrá que esperar a que los especialistas den su pronóstico profesional.

“El 10 de mayo me gustaría muchísimo de allí levantarnos ya la situación de emergencia y seguir cuidándonos porque espero que para entonces ya vayamos de salida pero yo no soy especialista”, dijo.

Envía condolencias por la muerte de Jaime Ruiz Sacristán

Finalmente, el mandatario envió un abrazo a los familiares de personas con alguna enfermedad, en particular de COVID-19, y les pidió a los pacientes que mantengan su ánimo.

“Un abrazo a los enfermos y sus familiares. Ánimo, mucho ánimo”, dijo.

También se refirió a la muerte de Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien murió este domingo por complicaciones de COVID-19 tras un viaje a Vail, Colorado.

“Hoy se dio a conocer la noticia de la muerte de Jaime Ruiz Sacristán aprovecho para enviar mis condolencias a sus familiares”.

López Obrador aseguró que el país continuará enfrentando adversidades.

“Así es esta vida nuestra de amarguras pero también de dulzura y el propósito de cualquier gobierno, tiene que ser conseguir la felicidad del pueblo“, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital