AMLO afirma que gracias a becas terminó “de milagro” la escuela

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que gracias al apoyo de becas pudo terminar “de milagro” la escuela.

Al hablar sobre la extinción de fideicomisos, los cuales volvió a reiterar que se entregarán de forma directa a los beneficiarios, el mandatario mexicano apuntó que si no fuera por las becas en su etapa estudiantil no podría haber llegado a la Presidencia de la República.

Si no fuese por las becas muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser presidente, porque estudié con una beca, si no, no hubiese terminado yo la escuela, la terminé de milagro y eso por el apoyo”, afirmó.