AMLO afirma que al terminar su sexenio se va a jubilar; “no voy a estar como dirigente eterno”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al finalizar su sexenio se va a jubilar, ya que no será un dirigente permanente.

En la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en Atoyac, Guerrero, López Obrador dejó en claro que al final de su administración podrá decir “misión cumplida“.

“Algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección”, argumentó.

Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”, dijo.

López Obrador aseguró que hay “gente buena” para seguir con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Hay gente buena, mujeres y hombres que van a darle continuidad a esta lucha, ya nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones, hay que pensar en el relevo generacional”, declaró.

El mandatario mexicano recalcó que mientras esté en el gobierno no va a faltar el recurso económico para los programas de para el Sembrando Vida y las universidades ‘Benito Juárez’.

“Pero ya después, pues ya no sabemos y -toco madera- no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicado a saquear, a robar y no les importaba el pueblo. De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos”, puntualizó.

