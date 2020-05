AMLO advierte sobre la infodemia, el virus de las noticias falsas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, alertó sobre lo que denominó como infodemia, el virus que ocasiona las noticias falsas en redes sociales.

En su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a enfrentar lo que llamó esta “nueva epidemia” derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

“Lo de la infodemia, que tiene que ver con las noticias falsas, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo as, tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos”, dijo,