Alfonso Romo niega presunto conflicto de interés y descarta renunciar

Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia, negó este martes ser responsable de un conflicto de interés o ambiental tras una investigación periodística internacional que lo acusa de irregularidades y de dañar un acuífero con sus negocios privados en Yucatán, en el sureste del país.

Al descartar su renuncia, el funcionario defendió el trabajo de la empresa de fertilizantes Enerall, que fundó y lideró hasta que asumió su cargo actual, al argumentar que ha permitido mejorar la agricultura de la zona, ayudar a pequeños campesinos y darle valor al suelo.

“Si eso no es crear riqueza, si eso no es revolucionar el campo, no es combatir la pobreza en México, ¿entonces qué es? No voy a renunciar, al contrario, estoy sumamente orgulloso con lo que hice. Ya no soy accionista, desde el 2017 o 18”, aseveró en rueda de prensa en Palacio Nacional.