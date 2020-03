Enrique Alfaro pide a habitantes de Jalisco aislarse por cinco días

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a través de un mensaje “un sacrificio de cinco días” a los jaliscienses para mantenerse en casa y reducir la posibilidad de contagios de COVID-19.

Con base en el modelo predictivo presentado por la Universidad de Guadalajara, en el cual se establece que la curva de contagios tendrá un momento crítico entre el 20 y el 24 de marzo, el Ejecutivo pidió cinco días de aislamiento a la población.

Aseguró que no es un llamado de pánico, sino para enfrentar la contingencia sanitaria con “seriedad y responsabilidad, es un llamado sustentado en evidencia científica” y subrayó que de esta manera se busca evitar la cuarentena obligatoria.

Se necesita que no salgamos de nuestra casa hasta el miércoles si no es para lo estrictamente necesario”, pidió el gobernador, quien destacó que la petición no es una medida prohibitiva sino de solidaridad.