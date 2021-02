Alertan en NL por venta de vacunas falsas contra COVID-19; hasta cien personas habrían sido afectadas

Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, alertó a la ciudadanía por la venta de vacunas falsas contra COVID-19.

En entrevista para el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, De la O Cavazos se refirió al aseguramiento de una clínica que vendía dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer a un precio de poco más de 11 mil pesos en una clínica privada de San Nicolás de los Garza.

“Lo que me preocupa es que esas personas que se pusieron la vacuna piensan que están protegidas y quieren hacer su vida normal y obviamente no tienen anticuerpos. Fueron detenidos seis personas”, detalló.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León dejó en claro que este tipo de prácticas son un delito federal.

“No hay ventas de la vacuna en Estados Unidos. El paso a nuestro país también es ilegal. Confiscamos en esa clínica tres frascos, que equivalen a 15 dosis, hay entre ocho y 100 personas que se pusieron la vacuna en un fraccionamiento”, argumentó.

Es un delito federal, Quiero hacer un llamado a nivel nacional que si alguien les ofrece alguna vacuna, no se la pongan, esa vacuna es falsa. Es agua, es robada o no tiene las condiciones de conservación adecuadas. No se dejen engañar, no se apliquen las vacunas que no sean las que aplica la secretaría de Salud”, destacó.