Alcaldesa de Jamapa, Veracruz, denunció temer por su vida días antes de ser asesinada

Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, denunció temer por su vida días antes de ser asesinada.

El cuerpo de la alcaldesa fue localizado en un paraje en la carretera Jamapa-Medellín, en las inmediaciones de un puente que atraviesa la vialidad.

Audios del pasado 7 de noviembre revelan que Ríos Delfín lamentó el encuentro que tuvo con Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Veracruz.

Denunció que el trato que le dio, “como mujer no lo merecía”, toda vez que él le insistió en que ella y su municipio “estaban mal”, por un aparente problema con la Policía Municipal.

La alcaldesa de Jamapa expuso que Cisneros Burgos le aseguró que por dichos problemas, los cuales ella aseguró desconocer, fue que “le mataron a su comandante“.

¿Por qué me dice que mi Policía está mal? Nadie me da respuesta, he metido oficios, he pedido hablar con el secretario de Seguridad, me he respaldado. Todo lo que me han pedido para la Policía lo he estado dando”, señaló.