Agradece AMLO a exfuncionarios de su Administración por “actitud sincera” de renunciar

El presidente López Obrador aseguró que hay exfuncionarios que no creyeron en los proyectos llevados a cabo por su gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció la “actitud sincera” de aquellos funcionarios que han renunciado durante su Administración.

El mandatario mexicano aseguró que hay exfuncionarios que no creyeron en los proyectos llevados a cabo por su gobierno, ya que eran más partidarios de las políticas neoliberales.

“Los que se han ido, muy pocos y los puedo contar con los dedos de la mano, se han ido porque no están de acuerdo con el proyecto nuestro, eran más partidarios del modelo neoliberal y han hecho bien porque es honesto, hay una actitud sincera, una sinceridad política de decir ‘no estoy de acuerdo, no creo'”, externó.

“Parece mentira, pero hay quienes no están de acuerdo con eso (…) si no se cree en eso, si no se está de acuerdo, no hay por qué estar participando en un gobierno como el nuestro”, argumentó.

“Afortunadamente la mayoría (de los funcionarios) está consciente de que necesitamos cambiar las cosas en el país como se está haciendo”, afirmó en la conferencia matutina de hoy.

Con información de López-Dóriga Digital