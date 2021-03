Afirma AMLO que su gobierno no prohibirá ni limitará manifestaciones por el Día internacional de la Mujer

López Obrador invitó a las mujeres que vayan a manifestarse ese día a no dañar comercios, monumentos ni agredir a las personas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no limitará ni prohibirá las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.

En la conferencia matutina, el mandatario federal recordó que en Madrid, España, sí fueron limitadas las marchas por esta fecha.

No obstante, dejó en claro que en México “hay libertades plenas” en la manifestación de las ideas.

“Allá (en España) solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia. Aquí no, es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión”, detalló ante medios de comunicación.

La única cosa, aprovechando, es que las manifestaciones sean pacíficas. Porque si hay violencia es una contradicción, ¿cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y todas las mujeres”, argumentó.

El mandatario mexicano solicitó a las mujeres que vayan a manifestarse ese día a no dañar comercios, monumentos ni agredir a las personas.

“No hay prohibición. Nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas, que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas; que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes”, señaló.

Que se cuiden, y a corear y a gritar con todo y con libertad, pero sin violencia. Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital