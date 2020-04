Afirma AMLO que seguirán ‘mañaneras’; deja a reporteros decidir si hacerlas virtuales ante COVID-19

AMLO dejó en manos de los reporteros si conferencias matutinas se hacen de forma presencial o virtual, pero que él "tiene que informar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de los reporteros si las conferencias matutinas se realizan de forma presencial o virtual, aunque dejó en claro una cosa: “yo tengo que informar“.

López Obrador aseveró que tiene que informar para contrarrestar lo que denominó las “noticias falsas y el alarmismo” contra su gobierno.

“Se los dejo a ustedes vamos a decidirlo entre todos, pero sí se puede deliberar sobre el tema. Es mandar, obedeciendo, ustedes díganme”, dijo.

“Yo tengo que informar, porque se necesita, se requiere, y también porque la gente necesita tener información. Estamos gobernando con la gente (…) también para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo”, señaló.

El mandatario mexicano arremetió contra el semanario Proceso por la portada de esta semana relativa al coronavirus COVID-19, en donde mostraba a personas en un crematorio incinerando un cuerpo que tenía presuntamente dicha enfermedad, acompañado del título “Fase 3: La Pesadilla”.

“Vi una portada de una revista, de Proceso, no no, no no. Si viviera don Julio (Scherer, fundador del medio) se volvería a morir. ¿Saben por qué lo hago?, se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso, lo digo con todo respeto, es alarma”, argumentó.

“Me van a decir que es censura, no, y ofrezco disculpa pero no lo puedo omitir. Ahora sí rienda suelta al análisis (…) Yo no censuro nada, pero hay que debatir todo esto”, señaló López Obrador con sus brazos cruzados.

Con información de López-Dóriga Digital