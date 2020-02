Afirma AMLO que “conservadores” están en movimiento de mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que las mujeres tienen derecho a manifestarse, pero al mismo tiempo alertó que los “conservadores” se intentan inmiscuir en dicho movimiento.

Durante la conferencia matutina de este viernes en La Paz, Baja California Sur, el mandatario mexicano opinó sobre el paro nacional de mujeres en protesta mpor los feminicidios.

“Que se manifiestan las mujeres, tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de la manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores se volvieron feministas de repente. tenemos que garantizar las libertades. si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es una movilización, lo que resuelva con absoluta libertad”, aseveró. “Está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que por convicción protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, no voy a decir qué partidos pero se pasan”, señaló.

López Obrador señaló que su gobierno no reprimirá al movimiento feminista, “no somos iguales” apuntó en referencia a anteriores administraciones federales.

“No somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos, están libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura, libertades plenas a las trabajadores del gobierno, a todas las mujeres”, expuso.

