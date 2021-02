Adelfo Regino, director del INPI, da positivo a COVID-19

Al presentar algunos síntomas, me he realizado la prueba de #COVID19 y he resultado positivo.

Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado.

Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México!

Cuidemos la salud de nuestros pueblos!

— Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) February 2, 2021