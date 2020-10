Acusa AMLO de “sabotaje” por parte de empresas para adquirir medicamentos para niños con cáncer

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó de sabotaje a empresas abastecedoras de medicamentos para niños con cáncer.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que tiene indicios de que estas empresas bloquean a su administración para no contar con los medicamentos “no solo en México, sino en el extranjero, son las mismas empresas de aquí”.

Estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer, ha habido mucho sabotaje por parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno, estamos hablando de intereses creados, se les compraban a estas empresas, a 10, como 70 mil millones de pesos.

Vendían al doble o al triple el valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero, por eso no había abasto en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno, no había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos”