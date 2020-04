Acuerdo con OPEP, primera decisión mundial del gobierno de AMLO: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo señaló que México ha “disentido inexplicablemente” del acuerdo con los países productores de petróleo (OPEP y No OPEP), postergando un acuerdo histórico que inevitablemente se va a tomar.

He seguido con atención los debates y decisiones que han tomado los países productores de petróleo (OPEP y No OPEP). De los que sólo México ha disentido inexplicablemente. Postergando un acuerdo histórico que inevitablemente se va a tomar, con o sin nosotros. (1/7)

A través de Twitter, el legislador señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en el centro del conflicto, lo que convierte en ésta su primera decisión mundial de gobierno.

“Este acuerdo refleja el interés legítimo de los países productores por estabilizar los precios ante la caída de la demanda y la incertidumbre global que la pandemia ha provocado”.

El viernes, Rocío Nahle García, secretaria de Energía, confirmó que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo y así lo expusieron a la OPEP.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Rocío Nahle explicó que México sólo reduciría la producción de 100 mil barriles y Estados Unidos 250 mil extra, los cuales compensarían el total de nuestro país.

Tres países no estábamos de acuerdo con las cantidades de recorte. Llegó un momento en que dijimos ‘México no va a cambiar la postura, esta es una mesa de negociación y esta es nuestra postura, cuando estén de acuerdo a lo que México esté presentando, nos sentamos y volvemos a platicar’, por eso dijeron que me había levantado de la mesa”, aseguró a López-Dóriga.