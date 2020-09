Actuar con rectitud y no caer en la tentación de los cargos, pide AMLO a diputados del PT

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores del Partido del Trabajo (PT) actuar con “rectitud” y no caer en la “tentación de los cargos”.

El jefe del Ejecutivo federal celebró que se haya respetado el reglamento para conformación la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, la cual, en este tercer año de ejercicio legislativo le corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Le tengo mucho aprecio a los legisladores del PT por razones obvias, ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos; no deben de importarnos los cargos, sino los encargos, estamos para transformar, no es más de lo mismo, no es Maquiavelo, no es que el fin justifica los medios”, dijo.