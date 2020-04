Actuación del gobierno ha sido tardía ante COVID-19, declara José Narro

La pandemia de COVID-19 en México provocó tomar medidas especiales, sin embargo se ha cuestionado la eficacia de estas y, sobre todo, se cuestiona si la implementación de las mismas fue oportuna.

Al respecto de la importancia del combate al COVID-19 y la actuación de las autoridades mexicanas ante la emergencia, el doctor José Narro, exrector de la UNAM, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Narro explicó que pese a que ya se pronosticaba la llegada del virus a México, la actuación del gobierno para tomar medidas fue tardía.

Además de tardía, José Narro dijo que la estrategia ha sido contradictoria con las declaraciones de las autoridades así como la falta de información veraz y oportuna.

Llegamos tarde, empezamos tarde sin la planeación, sin el liderazgo requerido que nos ha faltado, en mi opinión, todo el liderazgo que se requiere para una situación de esta naturaleza y, por supuesto, también, con cifras que van y vienen, que no suman y que resulta que no son las mismas definiciones, que resulta que por eso no nos cuadran los números, gente que desmiente el desabasto y trabajadores que están en la calle, protestando, incluso el día de hoy.

Indicó que líderes del mundo han planteado que esta pandemia es uno de los problemas más importantes que ha atravesado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que muchas cosas cambiarán.

Aseguró que si bien, saldremos de esta situación, la solución tiene que ser integral.

Tenemos que ver para adelante y por eso problemas tan complejos como el que hoy está enfrentando la humanidad y nuestro país no admiten soluciones lineales, no una solución de primero una cosa y luego otra y después ya veremos, no, un problema complejo requiere soluciones integrales y simultáneas. Si no, nos vamos a equivocar”.