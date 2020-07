A todos nos debería preocupar atentado contra García Harfuch, dijo Gertz Manero

El fiscal Gertz Manero reveló que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pidió su ayuda en el caso del atentado contra García Harfuch

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), manifestó que sí le preocupa que grupos de la delincuencia atenten contra funcionarios de seguridad, tal y como sucedió contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

“Es un mensaje, no sé a quién, porque ese tipo de actos en ese lugar, esas condiciones condiciones y circunstancia, evidentemente el que lo realizó sabía cuáles iban a ser las consecuencias”, expresó. “A todos nos debe preocupar (este atentado), es una situación alarmante. Tenemos un serio problema, el que lo niegue no sabe lo que está diciendo, es una cosa mucha muy seria (…) Cuando estás en un puesto como el mío esto es prácticamente una situación cotidiana”, dijo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula el fiscal Gertz Manero reveló que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pidió su ayuda en el caso del atentado contra García Harfuch.

“En cuanto esta situación se dio, a las pocas horas, me llamó la fiscal de la Ciudad de México, y me dijo que si podría contar con nuestra ayuda y le dije que tendría todo nuestro apoyo técnico y pericial que fuera necesario, me dijo que iba a ver que por el armamento iba a ver si interpondría una petición para que nosotros asumiéramos una responsabilidad, le dije que por supuesto en cuanto hace a los delitos federales”, argumentó.

“Estaría esperando el desglose de la parte federal para poder iniciar el procedimiento federal. no voy a opinar sobre ese asunto hasta que no me llegue el desglose”, subrayó.

“Vamos a ver qué tanto de lo que nos dijo Emilio Lozoya nos puede cumplir”

Sobre el Caso de Emilio Lozoya, Gertz Manero apuntó que solo esperan a que se resuelve los proceso administrativas en España para trasladar a México al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)

“Eso es lo que nos ha dicho (dar información sobre Odebrecht).Lo que procede es que él Él ya fue ante el tribunal español y presentó su solicitud para regresar a México y someterse a la legislación mexicana. Hay una serie de trámites administrativos y En el momento en que las autoridades españoles nos diga que ya está, lo vamos a recoger y lo vamos a traer”, recalcó.

“Aquí (Emilio Lozoya) va a entrar en procedimiento inmediatamente, vamos a ver qué tanto de lo que nos ha ofrecido nos puede cumplir”, apuntó.

