A AMLO “no le quita el sueño” denuncia del PAN por el manejo de la pandemia en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que “no le quita el sueño” la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional en su contra, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por el manejo de la pandemia de COVID-19.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que su gobierno ha actuado correctamente en la epidemia de COVID-19 en el país, y que estas denuncias son “politiquería”.

“Hemos actuado correctamente, de manera profesional, responsable, empezando porque desde el inicio le dejamos la conducción del combate a esta pandemia a los especialistas, a los expertos, médicos, científicos, estos señores tienen mucho conocimiento”, apuntó.

El que presenten denuncias en contra de nosotros sobre eso, la verdad no nos afecta , sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra conciencia. Ese es el que más debe preocuparnos. En este caso hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra posibilidad de ayudar para salvar vidas”, enfatizó.

Dicha denuncia de carácter penal fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público.

Recalcó López Obrador que el equipo de científicos que ha manejado la pandemia en México “es de lo mejor del mundo”.

El equipo que ha manejado esta pandemia es de lo mejor que hay en el país y de los mejores científicos del mundo. No creo que haya en otros países un equipo manejando este asunto lamentable como se tiene en México. Hemos contado con el apoyo de profesionales, no lo manejan políticos, no se maneja con ocurrencias, se maneja profesionalmente”, resaltó.