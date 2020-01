A 12 años del secuestro y homicidio de su hija Silvia, Nelson Vargas exige justicia contra asesinos

A 12 años del secuestro y asesinato de su hija Silvia, el promotor deportivo Nelson Vargas apuntó que existe el peligro de que los criminales que cometieron dichos actos salgan libres de la cárcel, entre ellos al que considera que fue el orquestador Óscar Ortiz González, quien fue chofer de la familia.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, detalló que ya fue liberado uno de los integrantes de la banda de secuestradores denominado ‘Los Rojos’, a quien no pudieron vincular al asesinato de Silvia Vargas Escalera.

“Pasaron 14 meses y nadie dijo nada, cuando salí a medios, tres días después, me habló Peña Nieto me habló para darme la pésima noticia, de que había un reo en Barrientos que decía dónde estaban los restos de mi hija”, apuntó.

“Ahora este hombre, el chofer Óscar Ortiz González, el que planeó con sus hermanos todo esto, está con la posibilidades de que salga de la cárcel. El otro hermano Miguel Ortiz, ‘El Tigre’, está acusado por delincuencia organizada y no por el delito de mi niña, no puedo entender cómo hasta ahora se dan cuenta de lo negativo que hicieron en la investigación, en el trabajo de la Procuraduría y tenga que estar lidiando con todo esto”, señaló.

Nelson Vargas señaló que los secuestradores ya asesinos de su hija fueron capturados por otro delito, por lo que se tuvo que rehacer todo el procedimiento penal.

“Cómo te explicas que después de 12 años me digan que fueron capturados por otro delito y no por el de mi niña. Ahorita han librado muchas audiencias y ya salió uno, o sabemos si fue secuestrador, pero era de la misma banda. El principal no estaba preso por lo de mi niña, estaba por otro secuestro y se tuvo que rehacer todo el proceso, eso fue cuando entró Arely Gomez a la Procuraduría, están reponiendo todo el proceso”, aseveró.