El púgil es un cortometraje que surgió de la plática con Israel Vázquez, excampen mundial del WBC, le pregunté acerca de la soledad en el boxeo y me dijo que no había, le quise explicar a lo que me refería con eso de la soledad, que es un deporte solitario, a pesar de la cantidad de gente que siempre hay alrededor del peleador y el guión de este cortometraje es la reflexión que hice acerca del tema. Dedicado a todos los boxeadores del mundo. Pepe Sulaimán