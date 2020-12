Gal Gadot ante impacto de Wonder Woman, “quizá en 30 años me dé cuenta de lo que logré”

Ningún enemigo ha sido tan temible para Wonder Woman como la pandemia. Tras retrasar su estreno en tres ocasiones, Gal Gadot presenta por fin "Wonder Woman 1984" y admitió a Efe que todavía no es consciente del icono feminista en que se ha convertido este personaje para millones de persona