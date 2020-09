¡Las noticias! Reconocen a Ernesto Zedillo en la OMS, acá lo quieren juzgar; Estado mexicano reconoce su responsabilidad en la matanza de Acteal; Lectura de sentencia del TEPJF, por Presidencia, no es correcta, me dijo Ciro Murayama; Durango no reporta secuestros en el último año; más de 700 días sin medicamentos para niños con cáncer y más