Washington Post revela lo que ocurría en la Casa Blanca tras ataques en Irak

Después de que las bases de Al Asad y Erbil, las cuales albergan fuerzas estadounidenses en Irak, fueran atacadas con misiles de largo alcance la mañana del miércoles, el Washington Post, reveló lo que ocurría al interior de la Casa Blanca.

El diario publicó un reportaje en el que aseguró que tras la confirmación del ataque por parte de la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, lo que pasó en la Casa Blanca fue confuso.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020