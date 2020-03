Video Trudeau pide a la población permanecer en casa a través de reto

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, compartió un video a través de su cuenta de Twitter en el que hace un llamado a la población a permanecer en sus casas debido a la pandemia de COVID-19.

En la grabación, Trudeau hace un llamado a permanecer aislados y pide a los usuarios compartir un video de quienes estén en su casa. En la publicación también etiquetó a la famosa cantante de pop canadiense Charlotte Cardin, y en la versión en inglés etiquetó a Ryan Reynolds y Michael Bublé.

You need to stay home. And so do your friends and family members. Help spread the word with your own video – and tag your friends to remind them to stay home too. And together, we can #PlankTheCurve. @MichaelBuble and @VancityReynolds – can you help? #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/f1PQQrzMIK

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 23, 2020