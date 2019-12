Video Tormenta de nieve cubre en minutos la ciudad de Nueva York

En la ciudad de Nueva York, los habitantes fueron alertados la tarde del miércoles sobre un inminente “chubasco de nieve“, un concepto relativamente nuevo y poco conocido.

Los “chubascos de nieve” se describen como nevadas repentinas, moderadamente intensas, que soplan nieve y fuertes vientos en la superficie, explicó Kathryn Prociv, meteoróloga de NBC News.

Los “chubascos de nieve” pueden ser peligrosos, pues afectan la visibilidad y pueden surgir repentinamente.

EPIC! Time-lapse of the snow squall blasting into New York City. From the 27th floor in 30 Rock. #NYwx @alroker @NBCNews @TODAYshow @NBCNightlyNews pic.twitter.com/f86WdFFTBy

— Kathryn Prociv (@KathrynProciv) December 18, 2019