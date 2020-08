Video Suspenden a policías dominicanos por dar latigazos a presunto ladrón

Policías torturan a supuesto ladrón en República Dominicana

VIDEO | Estos policías dan una "pela" de chuchazos a supuesto ladrón, quien llora como un niño. Ok, me caen gordo los ladrones. Pero por qué no hacen lo mismo a los ladrones de cuello blanco, que han desfalcado el país?No sé quién, cómo, cuándo y dónde, sólo encontré este video en la red!

