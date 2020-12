Video Sube a 22 cifra de muertos por explosiones en aeropuerto de Yemen

Al menos 22 personas murieron y medio centenar resultaron heridas este miércoles a causa de un ataque con misiles contra el aeropuerto de Aden, en el sur del Yemen, a la llegada del Gobierno de unidad yemení recién formado con los separatistas sureños.

El Ejecutivo de Yemen internacionalmente reconocido, cuyos miembros salieron indemnes de la agresión, atribuyó esta a los rebeldes hutíes, con los que está en guerra desde finales de 2014, aunque estos se desvincularon de la agresión al solidarizarse con las víctimas y condenar lo que denominaron como “facciones mercenarias”.

@M_N_Albukhaiti, a senior member of #Yemen‘s #Ansarallah movement’s political office, reacted to the allegations by the resigned #Yemeni government, saying that the explosion at the #Aden’s International Airport is not linked to the movement pic.twitter.com/9QIYUE1ggu

