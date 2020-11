Video “No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero cuando acabe el escrutinio vamos a ganar”: Joe Biden

El candidato demócrata ofrece mensaje a la nación estadounidense, un día después de la jornada electoral

“Todos los votos se deben contar. Nadie nos va a arrebatar nuestra democracia. No seremos silenciados, no nos dejaremos acosar. Confío en que venceremos, pero no habrá estados rojos ni azules. Solo los Estados Unidos de América”, dijo Joe Biden en mensaje a la nación, un día después de la jornada electoral.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó que cree que ganará las elecciones conforme está avanzando el recuento, en una intervención desde el Chase Center de Wilmington (Delaware).

“Creemos que seremos los ganadores” cuando todos los votos se hayan contado, dijo Biden que aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 248 delegados a 214 en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Afirmó además que nadie arrebatará la democracia a los estadounidenses, mientras avanza el recuento de votos en las elecciones.

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, dijo Biden, que aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 248 delegados a 214 en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Con información de López-Dóriga Digital