Video Monte Sinabung entra en erupción; lanza nube de ceniza de más de 4 kilómetros

Mt. Sinabung in Sumatra erupted on Monday 10.16 local time, spewing a massive column of 5000 meter high ash and smoke. the ever volatile volcano is put on ‘watch’ level/siaga (📸: Badan Geologi PVMBG) pic.twitter.com/wCgXUESD48

