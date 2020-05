Video Accidente aéreo en Canadá deja al menos un muerto

Un miembro de las Fuerzas Canadienses Snowbirds murió luego de que el avión en el que se trasladaba se estrelló e incendió en la ciudad de Kamloops, Columbia Británica, este domingo.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Defensa Nacional informó que otro miembro de dicho cuerpo sufrió heridas graves por el incidente.

De acuerdo con CBC News, la víctima motal del accidente aéreo es la capitana Jenn Casey, quien fungía como oficial de asuntos públicos de los Snowbirds.

It is with heavy hearts that we announce that one member of the CF Snowbirds team has died and one has sustained serious injuries. We can confirm that we have contacted all primary family members of those involved. More information will be communicated in the near future.

— Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020